Мечта любого тренера – наставник Коршакова – о победе ученика на первенстве Европы по боксу

14:31, 25 августа 2026, ПАИ

Тренер великолукского боксёра Кирилла Коршакова Юрий Фёдоров назвал победу своего воспитанника на первенстве Европы среди юношей до 19 лет мечтой любого наставника. Коршаков завоевал золото в весовой категории до 85 килограммов, а также выполнил норматив мастера спорта международного класса. Об этом специалист рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Я был доволен тем, как он провёл полуфинальный поединок. Но я сказал, что больше буду удовлетворён именно первым местом – иди и забери своё. Кирилл сказал: «Юрий Михайлович, я сделаю всё возможное для этой победы», – рассказал Фёдоров.

В финале Коршаков встретился с испанцем Самуэлем Антезана Монтано. «Он вышел как будто и не устал после полуфинала – свежий. На спокойной волне отработал. Испанцу было нечего противопоставить. Кирилл провёл первые два раунда, сделал два нокдауна. Я уже где-то расслабился и понял, что победа в кармане. В третьем раунде он уже не форсировал события, не рисковал», – поделился наставник.

По словам Фёдорова, победа на первенстве Европы и выполнение норматива мастера спорта международного класса – это дорогого стоит. «Это мечта любого тренера, чтобы ученик достиг этого звания и стал чемпионом первенства Европы. Это дорого стоит. Я всем тренерам желаю таких целеустремлённых и талантливых учеников. Кирилл – это мой первый и единственный ученик, который достиг самых больших результатов. Но мы не останавливаемся на достигнутом. У нас есть молодые талантливые ребята, с которыми мы работаем. И для детей это мотивация. Можно из простого города, Великих Лук, достичь таких результатов», – заключил Фёдоров.

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