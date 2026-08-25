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Мечта любого тренера – наставник Коршакова – о победе ученика на первенстве Европы по боксу

Тренер великолукского боксёра Кирилла Коршакова Юрий Фёдоров назвал победу своего воспитанника на первенстве Европы среди юношей до 19 лет мечтой любого наставника. Коршаков завоевал золото в весовой категории до 85 килограммов, а также выполнил норматив мастера спорта международного класса. Об этом специалист рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ.

Кирилл Коршаков. Фото: Федерация бокса России

«Я был доволен тем, как он провёл полуфинальный поединок. Но я сказал, что больше буду удовлетворён именно первым местом – иди и забери своё. Кирилл сказал: «Юрий Михайлович, я сделаю всё возможное для этой победы», – рассказал Фёдоров.

В финале Коршаков встретился с испанцем Самуэлем Антезана Монтано. «Он вышел как будто и не устал после полуфинала – свежий. На спокойной волне отработал. Испанцу было нечего противопоставить. Кирилл провёл первые два раунда, сделал два нокдауна. Я уже где-то расслабился и понял, что победа в кармане. В третьем раунде он уже не форсировал события, не рисковал», – поделился наставник.

По словам Фёдорова, победа на первенстве Европы и выполнение норматива мастера спорта международного класса – это дорогого стоит. «Это мечта любого тренера, чтобы ученик достиг этого звания и стал чемпионом первенства Европы. Это дорого стоит. Я всем тренерам желаю таких целеустремлённых и талантливых учеников. Кирилл – это мой первый и единственный ученик, который достиг самых больших результатов. Но мы не останавливаемся на достигнутом. У нас есть молодые талантливые ребята, с которыми мы работаем. И для детей это мотивация. Можно из простого города, Великих Лук, достичь таких результатов», – заключил Фёдоров.

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