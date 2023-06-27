До двух лет лишения свободы грозит водителю за наезд на пешехода в Порхове

16:57, 27 июня 2023, ПАИ

До двух лет лишения свободы грозит водителю за наезд на пешехода на проспекте Ленина в Порхове 13 декабря. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Порховского района.

В ходе предварительного расследования установлено, что водитель двигался за рулём автомобиля по проспекту Ленина, где выехал на пешеходный переход и сбил женщину. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила травмы.

Районный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ, то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.