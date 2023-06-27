О развитии Псковского музея-заповедника поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- за первые шесть месяцев 2023 года Псковский музей-заповедник принял уже 450 000 посетителей. К концу года в музее будут готовиться перешагнуть рубеж в 1 000 000. Для сравнения – в 2022 году было чуть больше 700 000 посетителей;
- миллионный по счёту за 2023 год турист получит в подарок уникальный сувенир, который станет настоящей семейной реликвией;
- в Псковском музее планируют организовать выставку «Велосипед как искусство». Одним из её экспонатов станет «железный олень» знаменитого псковского велопутешественника Глеба Травина;
- в планах музея также – экспозиция «Побеждая время», которая расскажет о великих реставраторах псковской земли;
- Псковскому музею-заповеднику катастрофически не хватает площадей. Светлана Мельникова с удовольствием забрала бы для музея Палаты Меншиковых (улица Советская, 50). Но пока это невозможно из-за судебных тяжб и высокой стоимости вопроса;
- Светлана Мельникова позитивно относится к передаче епархии Мстиславской башни и части крепостной стены в Пскове: «Это значит, что ещё одна часть Пскова будет отреставрирована, приведена в порядок, появится новый предмет для гордости»;
- «У нас в древлехранилище музея есть совершенно потрясающие богослужебные книги с иллюстрациями XVII века. Почему бы не сделать их большие копии, и в той же Мстиславской башне с красивой подсветкой не демонстрировать это волшебство?»;
- главная задача музея на сегодняшний день – освоить Поганкины палаты, масштабная реконструкция которых была завершена в 2022 году. В этом году из 27 залов планируется ввести в оборот девять;
- в первоочерёдных планах – создание экспозиции, посвящённой Псковскому археологическому обществу, являющемуся «генетической точкой Псковского музея»: «Не было бы Псковского археологического общества, не было бы коллекции и не было бы музея»;
- ещё одна идея, реализовать которую в музее хотят в ближайшее время, – экспозиция «Кабинет купца Поганкина»;
- на фестивале «Довмонт Псковский», который пройдёт в Псковском кремле 1 июля, зрители увидят не только ристалище, но и выступления музыкальных коллективов, а также мастер-классы, в том числе по средневековой кухне. «Моя мечта, чтобы люди, особенно псковичи, готовились к этому празднику. Чтобы они приходили на него в костюмах и с украшениями того времени»;
- в 2023 году в Псковском кремле появится современная и стильная система навигации;
- на входе в кремль открыта вторая касса – это позволило решить проблему «пробок» из иногородних туристов. В обозримом будущем там появится вооружённая охрана: «Мы должны чётко понимать, что отвечаем за безопасность людей на нашем объекте»;
- музею остро не хватает людей конкретных профессий: художников, специализирующихся на создании экспозиций, реставраторов – в первую очередь по дереву.
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