Печерянина осудят за покупки с найденной в парке банковской карты

16:26, 30 июня 2023, ПАИ

Печерянина осудят за покупки с найденной в парке банковской карты. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Печорского района.

В ходе расследования установлено, что 19 мая мужчина обнаружил в парке банковскую карту, которая поддерживает технологию бесконтактных платежей с установленным максимальным лимитом в сумме 1000 рублей на оплату без пин-кода. В этот же день он похитил с банковского счета потерпевшей 3700 рублей, воспользовавшись картой в магазине.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до шести лет колонии.