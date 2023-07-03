Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Уличный опрос: что псковичи знают о предстоящих выборах

В рамках авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» корреспондент «Первого Псковского» прошёлся по улицам Пскова и узнал, знают ли жители города о предстоящих выборах губернатора, видят ли активность кандидатов и в курсе ли, кто участвует в этой кампании.

Фото здесь и далее: кадры из выпуска программы «Тема недели». Пенсионерка, 60 лет

​Знаете ли вы, что в этом году пройдут выборы губернатора?

«Да, конечно. Это очень важное событие для нас».

Ходили ли вы голосовать в прошлом году? Пойдёте ли в этом?

«В прошлом году ходила голосовать и в этом обязательно пойду, потому что для нас важно наше будущее! И каждый голос очень важен».

Знаете ли вы, какие политические партии или кандидаты выдвинуты?

«Не очень хорошо разбираюсь сейчас в этом вопросе, ещё не разобралась окончательно, но знаю, что от «Единой России» будет Михаил Ведерников. Ещё будут партии, скорее всего коммунисты, ЛДПР, не знаю, какие от них кандидаты. Думаю, что надо почитать газету. Я видела, что девочки раздают газеты, я обязательно возьму, почитаю и изучу этот вопрос, потому что надо сделать правильный выбор».

Псковичка, 34 года

Знаете ли вы, что в этом году пройдут выборы губернатора?

«Да, знаю, читаю новости и знаю об этом событии. В сентябре будут выборы».

Ходили ли вы голосовать в прошлом году? Пойдёте ли в этом?

«Я всегда участвую в выборах, в прошлом году ходила и в этом году пойду обязательно».

Знаете ли вы, какие политические партии или кандидаты выдвинуты?

«Я слышала, что наш губернатор Михаил Юрьевич Ведерников выдвинул свою кандидатуру, также слышала, что от ЛДПР и КПРФ есть тоже выдвиженцы».

Семейная пара, мужчина 42 года

Знаете ли вы, что в этом году пройдут выборы губернатора?

«Да, слышал, в сентябре, кажется, будут».

Ходили ли вы голосовать в прошлом году? Пойдёте ли в этом?

«В прошлом году не получилось, ездил в деревню на рыбалку, в этом году пойду обязательно, чтобы выбрать губернатора. Управлять регионом кому-то надо!»

Знаете ли вы, какие политические партии или кандидаты выдвинуты?

«Слышал, мужики на работе что-то обсуждали. Среди кандидатов: действующий губернатор Михаил Ведерников, ещё Минаков и Романов».

Семейная пара, женщина, 41 год

Знаете ли вы, что в этом году пройдут выборы губернатора?

«Да, конечно, знаем. В сентябре будут выборы губернатора, будем выбирать главу области».

Ходили ли вы голосовать в прошлом году? Пойдёте ли в этом?

«А я в прошлом году ходила, у нас участок в школе расположен, как раз недалеко от дома, дети учатся. Всё по дороге – ходила в магазин и зашла проголосовала, никаких лишних телодвижений, все удобно. В этом году обязательно пойду, это надо сделать – это большое дело!»

Знаете ли вы, какие политические партии или кандидаты выдвинуты?

 «Честно, на слуху только Михаил Юрьевич Ведерников, но явно ещё выдвинуты кандидаты от ЛДПР, КПРФ. Но время ещё есть, обязательно изучу».

Студент, 22 года

Знаете ли вы, что в этом году пройдут выборы губернатора?

«Да, знаю, натыкался на ссылки в соцсети «ВКонтакте» и Телеграме, видел пару развешанных баннеров по Пскову, когда по городу катался».

Ходили ли вы голосовать в прошлом году? Пойдёте ли в этом?

«Знаете, да, в прошлом году сделали удобно голосование на «Госуслугах», можно быстро ввести свои данные, тык-тык – и все готово. Не надо идти в пункт, как это было раньше, заморачиваться, добираться куда-то, то есть быстро сделал и готово».

Знаете ли вы, какие политические партии или кандидаты выдвинуты?

«Знаю «Единую Россию», что действующий губернатор выдвинулся на пост. Остальные слышал лишь названия – КПРФ, ЛДПР. У меня сессия проходила, поэтому акцент делал на учебе, подробно этот вопрос не изучал».

Студентка, 23 года

Знаете ли вы, что в этом году пройдут выборы губернатора?

«Да, я в курсе про выборы в этом году, я видела новости «ВКонтакте», и плюс мне об этом сказали родственники».

Ходили ли вы голосовать в прошлом году? Пойдёте ли в этом?

«Вот в первый раз я голосовала в прошлом году, насколько я знаю, что раньше нужно было оформлять какие-то бумаги, чтобы проголосовать, а в прошлом году можно было онлайн. Это очень удобно. Я зарегистрировалась, кнопку нажала и всё. В этом году также планирую».

Знаете ли вы, какие политические партии или кандидаты выдвинуты?

«Если честно, я особо не вникала. Точно знаю, что Михаил Ведерников будет, явно ещё какие-то партии выдвинулись. Но перед выборами будет информация, я поподробнее об этом узнаю».

Со всеми выпусками программы «Тема недели» можно ознакомиться в сюжете.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня.

На сегодняшний день документы в избирательную комиссию предоставили пять кандидатов: депутат Плюсского районного Собрания Игорь Романов, выдвинутый региональным отделением «Партии Роста», депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко, выдвинутый региональным отделением КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков, выдвинутый региональным отделением ЛДПР, и действующий губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выдвинутый региональным отделением партии «Единая Россия», Юрий Шокуров, выдвинутый региональным отделением политической партии «Родина».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 июля 2023

Юрий Шокуров представил документы для регистрации на выборах губернатора Псковской области
03 июля 2023

Пётр Алексеенко подал документы для регистрации на выборах губернатора Псковской области
01 июля 2023

Виктор Остренко выступил модератором первого заседания Совета молодёжных парламентов СЗФО
28 июня 2023

Александр Баев не будет баллотироваться на пост губернатора Псковской области от КПРФ
28 июня 2023

В ЕР рассказали о подготовке медиков-волонтёров для миссии в новых регионах
28 июня 2023

Последняя перед парламентскими каникулами сессия областного Собрания назначена на 6 июля
27 июня 2023

Партия «Родина» выдвинула Юрия Шокурова кандидатом на выборы губернатора Псковской области
27 июня 2023

Игорь Иванов поддержал решение Верховного суда РФ о недопуске иноагентов на выборы в качестве наблюдателей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...