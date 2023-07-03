Уличный опрос: что псковичи знают о предстоящих выборах

17:18, 03 июля 2023, ПАИ

В рамках авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» корреспондент «Первого Псковского» прошёлся по улицам Пскова и узнал, знают ли жители города о предстоящих выборах губернатора, видят ли активность кандидатов и в курсе ли, кто участвует в этой кампании.

​Знаете ли вы, что в этом году пройдут выборы губернатора?

«Да, конечно. Это очень важное событие для нас».

Ходили ли вы голосовать в прошлом году? Пойдёте ли в этом?

«В прошлом году ходила голосовать и в этом обязательно пойду, потому что для нас важно наше будущее! И каждый голос очень важен».

Знаете ли вы, какие политические партии или кандидаты выдвинуты?

«Не очень хорошо разбираюсь сейчас в этом вопросе, ещё не разобралась окончательно, но знаю, что от «Единой России» будет Михаил Ведерников. Ещё будут партии, скорее всего коммунисты, ЛДПР, не знаю, какие от них кандидаты. Думаю, что надо почитать газету. Я видела, что девочки раздают газеты, я обязательно возьму, почитаю и изучу этот вопрос, потому что надо сделать правильный выбор».

Знаете ли вы, что в этом году пройдут выборы губернатора?

«Да, знаю, читаю новости и знаю об этом событии. В сентябре будут выборы».

Ходили ли вы голосовать в прошлом году? Пойдёте ли в этом?

«Я всегда участвую в выборах, в прошлом году ходила и в этом году пойду обязательно».

Знаете ли вы, какие политические партии или кандидаты выдвинуты?

«Я слышала, что наш губернатор Михаил Юрьевич Ведерников выдвинул свою кандидатуру, также слышала, что от ЛДПР и КПРФ есть тоже выдвиженцы».

Знаете ли вы, что в этом году пройдут выборы губернатора?

«Да, слышал, в сентябре, кажется, будут».

Ходили ли вы голосовать в прошлом году? Пойдёте ли в этом?

«В прошлом году не получилось, ездил в деревню на рыбалку, в этом году пойду обязательно, чтобы выбрать губернатора. Управлять регионом кому-то надо!»

Знаете ли вы, какие политические партии или кандидаты выдвинуты?

«Слышал, мужики на работе что-то обсуждали. Среди кандидатов: действующий губернатор Михаил Ведерников, ещё Минаков и Романов».

Знаете ли вы, что в этом году пройдут выборы губернатора?

«Да, конечно, знаем. В сентябре будут выборы губернатора, будем выбирать главу области».

Ходили ли вы голосовать в прошлом году? Пойдёте ли в этом?

«А я в прошлом году ходила, у нас участок в школе расположен, как раз недалеко от дома, дети учатся. Всё по дороге – ходила в магазин и зашла проголосовала, никаких лишних телодвижений, все удобно. В этом году обязательно пойду, это надо сделать – это большое дело!»

Знаете ли вы, какие политические партии или кандидаты выдвинуты?

«Честно, на слуху только Михаил Юрьевич Ведерников, но явно ещё выдвинуты кандидаты от ЛДПР, КПРФ. Но время ещё есть, обязательно изучу».

Знаете ли вы, что в этом году пройдут выборы губернатора?

«Да, знаю, натыкался на ссылки в соцсети «ВКонтакте» и Телеграме, видел пару развешанных баннеров по Пскову, когда по городу катался».

Ходили ли вы голосовать в прошлом году? Пойдёте ли в этом?

«Знаете, да, в прошлом году сделали удобно голосование на «Госуслугах», можно быстро ввести свои данные, тык-тык – и все готово. Не надо идти в пункт, как это было раньше, заморачиваться, добираться куда-то, то есть быстро сделал и готово».

Знаете ли вы, какие политические партии или кандидаты выдвинуты?

«Знаю «Единую Россию», что действующий губернатор выдвинулся на пост. Остальные слышал лишь названия – КПРФ, ЛДПР. У меня сессия проходила, поэтому акцент делал на учебе, подробно этот вопрос не изучал».

Знаете ли вы, что в этом году пройдут выборы губернатора?

«Да, я в курсе про выборы в этом году, я видела новости «ВКонтакте», и плюс мне об этом сказали родственники».

Ходили ли вы голосовать в прошлом году? Пойдёте ли в этом?

«Вот в первый раз я голосовала в прошлом году, насколько я знаю, что раньше нужно было оформлять какие-то бумаги, чтобы проголосовать, а в прошлом году можно было онлайн. Это очень удобно. Я зарегистрировалась, кнопку нажала и всё. В этом году также планирую».

Знаете ли вы, какие политические партии или кандидаты выдвинуты?

«Если честно, я особо не вникала. Точно знаю, что Михаил Ведерников будет, явно ещё какие-то партии выдвинулись. Но перед выборами будет информация, я поподробнее об этом узнаю».

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Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня.

На сегодняшний день документы в избирательную комиссию предоставили пять кандидатов: депутат Плюсского районного Собрания Игорь Романов, выдвинутый региональным отделением «Партии Роста», депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко, выдвинутый региональным отделением КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков, выдвинутый региональным отделением ЛДПР, и действующий губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выдвинутый региональным отделением партии «Единая Россия», Юрий Шокуров, выдвинутый региональным отделением политической партии «Родина».