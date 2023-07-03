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Политика

Юрий Шокуров представил документы для регистрации на выборах губернатора Псковской области

Юрий Шокуров, выдвинутый региональным отделением политической партии «Родина», представил документы для выдвижения на выборах губернатора Псковской области в Избирательную комиссию региона. Об этом ПАИ сообщили в облизбиркоме.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня.

На сегодняшний день документы в избирательную комиссию предоставили пять кандидатов.

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