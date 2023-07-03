Юрий Шокуров представил документы для регистрации на выборах губернатора Псковской области
Юрий Шокуров, выдвинутый региональным отделением политической партии «Родина», представил документы для выдвижения на выборах губернатора Псковской области в Избирательную комиссию региона. Об этом ПАИ сообщили в облизбиркоме.
Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня.
На сегодняшний день документы в избирательную комиссию предоставили пять кандидатов.
Юрий Шокуров представил документы для регистрации на выборах губернатора Псковской области
Пётр Алексеенко подал документы для регистрации на выборах губернатора Псковской области
Виктор Остренко выступил модератором первого заседания Совета молодёжных парламентов СЗФО
Последняя перед парламентскими каникулами сессия областного Собрания назначена на 6 июля
Партия «Родина» выдвинула Юрия Шокурова кандидатом на выборы губернатора Псковской области