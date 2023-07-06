Глава Центробанка объяснила падение курса рубля

11:10, 06 июля 2023, ПАИ

Влияние динамики внешней торговли стало причиной снижения курса рубля, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления на Финансовом конгрессе Банка России, сообщает РИА Новости.

«У нас смотреть нужно прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса», — сказала председатель ЦБ.

Она отметила, что в первом квартале 2023 года положительный счёт текущих операций в пять раз меньше максимальных значений 2022 года.

«Сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, мы это будем учитывать при принятии решений по ключевой ставке», — добавила Эльвира Набиуллина.

Она также заявила, что в России чаще, чем в других странах, происходят инфляционные шоки. При этом доверие к финансовому регулятору (ЦБ) растёт, что отражается на динамике кредитования.

«Мы приходим к выводу, что тот режим денежно-кредитной политики, таргетирование инфляции и плавающий курс, прежде всего, он показывает свою эффективность как в спокойные времена, так и в периоды острых шоков, так и в период структурной трансформации, который мы сейчас переживаем», — заявила глава регулятора.