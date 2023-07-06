Рыболовный фестиваль «Псковская уха – 2023» состоится 22 июля

15:37, 06 июля 2023, ПАИ

18-й рыболовно-спортивный фестиваль «Псковская уха – 2023» состоится в Пскове 22 июля. Об этом сообщается в группе «Рыболовнаясемья.РФ» в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль пройдёт на левом берегу реки Великой в акватории от церкви Климента Папы Римского и вниз по течению до завода радиодеталей. Сбор и регистрация участников состоится на улице Красноармейской у церкви Климента Папы Римского.

К участию допускаются все желающие без ограничения по возрасту и полу с разделением на две возрастные группы – дети до 12 лет включительно и от 13 лет и старше.

Организаторы отметили, что спортсмены могут взять с собой болельщиков в неограниченном количестве.

Участники могут ловить рыбу на любые снасти, которые разрешены правилами любительского рыболовства: спиннинг, поплавок, донка. Ловить рыбу можно только с берега, заходить в воду участникам запрещено. Помимо этого, разрешено использовать любые приманки.

К зачёту принимается вся рыба, которая разрешена правилами любительского и спортивного рыболовства: щука и судак от 40 сантиметров. Рыба, которая не принимается к зачёту, должна быть отпущена в водоём.

До взвешивания рыба сохраняется у участников в чистом виде, после чего сдаётся судье. Судейская коллегия будет взвешивать её по трём номинациям с разным зачётом: «спиннинг», «поплавочная удочка», «донка (фидер)». После взвешивания пойманную рыбу вернут рыболовам.

С 8:00 до 8:45 участники будут проходить регистрацию, после чего начнётся открытие фестиваля. Старт в 9:00, также с 9:30 до 10:30 пройдут соревнования среди детей до 12 лет.

На 12:00 запланировано завершение ловли. Будут подведены итоги и устроены конкурсы.

В 13:00 награждение победителей и закрытие фестиваля.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля «Псковская уха – 2023» пройдут соревнования по ловле поплавочной удочкой среди детей до 12 лет.