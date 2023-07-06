Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Рыболовный фестиваль «Псковская уха – 2023» состоится 22 июля

18-й рыболовно-спортивный фестиваль «Псковская уха – 2023» состоится в Пскове 22 июля. Об этом сообщается в группе «Рыболовнаясемья.РФ» в соцсети «ВКонтакте».

Фото ПАИ

Фестиваль пройдёт на левом берегу реки Великой в акватории от церкви Климента Папы Римского и вниз по течению до завода радиодеталей. Сбор и регистрация участников состоится на улице Красноармейской у церкви Климента Папы Римского.

К участию допускаются все желающие без ограничения по возрасту и полу с разделением на две возрастные группы – дети до 12 лет включительно и от 13 лет и старше.

Организаторы отметили, что спортсмены могут взять с собой болельщиков в неограниченном количестве.

Участники могут ловить рыбу на любые снасти, которые разрешены правилами любительского рыболовства: спиннинг, поплавок, донка. Ловить рыбу можно только с берега, заходить в воду участникам запрещено. Помимо этого, разрешено использовать любые приманки.

К зачёту принимается вся рыба, которая разрешена правилами любительского и спортивного рыболовства: щука и судак от 40 сантиметров. Рыба, которая не принимается к зачёту, должна быть отпущена в водоём.

До взвешивания рыба сохраняется у участников в чистом виде, после чего сдаётся судье. Судейская коллегия будет взвешивать её по трём номинациям с разным зачётом: «спиннинг», «поплавочная удочка», «донка (фидер)». После взвешивания пойманную рыбу вернут рыболовам.

С 8:00 до 8:45 участники будут проходить регистрацию, после чего начнётся открытие фестиваля. Старт в 9:00, также с 9:30 до 10:30 пройдут соревнования среди детей до 12 лет.

На 12:00 запланировано завершение ловли. Будут подведены итоги и устроены конкурсы.

В 13:00 награждение победителей и закрытие фестиваля.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля «Псковская уха – 2023» пройдут соревнования по ловле поплавочной удочкой среди детей до 12 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 июля 2023

Наталья Ильина вновь вошла в топ-30 медиарейтинга Псковской области
06 июля 2023

Установка газового котла в Пскове: эффективное решение для комфортного отопления
06 июля 2023

Право участников СВО на бесплатную юрпомощь закрепили в областном законе
06 июля 2023

Участников СВО из числа детей-сирот обеспечат жильём в первую очередь
06 июля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Десять псковских многодетных семей получили ключи от новых автомобилей
06 июля 2023

Центр дневного пребывания для детей с инвалидностью предложила открыть в Пскове Мария Львова-Белова
06 июля 2023

Банк ДОМ.РФ выдал ипотечные кредиты на сумму 111 млрд в 2023 году
06 июля 2023

Рыболовный фестиваль «Псковская уха – 2023» состоится 22 июля

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...