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Общество

36 тысяч рублей составляет средняя зарплата учителей в Псковской области

36 тысяч рублей составляет средняя зарплата учителей в Псковской области. Такие данные за январь – апрель этого года в своём докладе на 23-й сессии Псковского областного Собрания депутатов привёл врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Он напомнил, что заработная плата педагогов состоит из базовой, компенсационной, стимулирующей частей. «Нынешняя цифра превысила прогнозный показатель на этот год в размере 35 668 рублей», – отметил врио председателя.

Андрей Ермаков сообщил также, что средний возраст педагогов в Псковской области составляет 58 лет. Общее количество молодых специалистов со стажем до пяти лет – 739 человек, что составляет 7,7 % от их количества. В 2022 году впервые пришли работать в общеобразовательные учреждения области (после окончания образовательного учреждения высшего или среднего профессионального образования) 80 педагогов. Прогноз на этот год – 84 человека. «Это самый пессимистичный прогноз. Конечно, мы ожидаем, что это количество будет больше, но кадровую проблему это решить всё равно не поможет», – констатировал Андрей Ермаков.

Количество вакансий в школах Псковской области в этом году составляет 233 места.

Напомним, в конце декабря 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что стабильный рост доходов бюджета области – результат системной работы. Например, по нацпроектам в 2022 году у Псковской области беспрецедентно большой объём средств – более 13 млрд рублей. Это почти вполовину больше, чем в 2021 году.

Также глава региона подчеркивал, что в 2023 году дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности для Псковской области составит 6,7 млрд рублей. Это на 1,5 млрд (или на 30 %) больше, чем в 2022 году.

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