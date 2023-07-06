36 тысяч рублей составляет средняя зарплата учителей в Псковской области

11:49, 06 июля 2023, ПАИ

36 тысяч рублей составляет средняя зарплата учителей в Псковской области. Такие данные за январь – апрель этого года в своём докладе на 23-й сессии Псковского областного Собрания депутатов привёл врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, передаёт корреспондент ПАИ.

Он напомнил, что заработная плата педагогов состоит из базовой, компенсационной, стимулирующей частей. «Нынешняя цифра превысила прогнозный показатель на этот год в размере 35 668 рублей», – отметил врио председателя.

Андрей Ермаков сообщил также, что средний возраст педагогов в Псковской области составляет 58 лет. Общее количество молодых специалистов со стажем до пяти лет – 739 человек, что составляет 7,7 % от их количества. В 2022 году впервые пришли работать в общеобразовательные учреждения области (после окончания образовательного учреждения высшего или среднего профессионального образования) 80 педагогов. Прогноз на этот год – 84 человека. «Это самый пессимистичный прогноз. Конечно, мы ожидаем, что это количество будет больше, но кадровую проблему это решить всё равно не поможет», – констатировал Андрей Ермаков.

Количество вакансий в школах Псковской области в этом году составляет 233 места.

Напомним, в конце декабря 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что стабильный рост доходов бюджета области – результат системной работы. Например, по нацпроектам в 2022 году у Псковской области беспрецедентно большой объём средств – более 13 млрд рублей. Это почти вполовину больше, чем в 2021 году.

Также глава региона подчеркивал, что в 2023 году дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности для Псковской области составит 6,7 млрд рублей. Это на 1,5 млрд (или на 30 %) больше, чем в 2022 году.