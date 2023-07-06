Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Миллиона рублей лишились жительницы Острова и Порхова после общения с мошенниками

Пожилые жительницы Острова и Порхова поддались на уловки мошенников и передали им в руки около миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 4 июля 95-летней жительнице Острова позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что её сестра якобы попала в серьёзное ДТП и теперь ей грозит уголовная ответственность. Однако, по его словам, ситуацию может исправить финансовая поддержка.

На следующий день, 5 июля, четверым пенсионеркам из города Порхова тоже звонили незнакомцы, которые сообщили, что их дочерей нужно «выручать» за совершённые ДТП.

В итоге пожилые женщины поддались на ухищрения мошенников и передали прибывшим к ним курьерам в общей сложности около миллиона рублей. Вскоре же выяснилось, что этих горожанок попросту обманули злоумышленники.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего, ведётся следствие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 июля 2023

Водитель Lada госпитализирован в результате ДТП в Порховском районе
06 июля 2023

Миллиона рублей лишились жительницы Острова и Порхова после общения с мошенниками
06 июля 2023

В Опочецком районе разыскивают 35-летнего мужчину

06 июля 2023

Перевозивший оружие через границу гражданин Украины попал за решётку в Псковской области
06 июля 2023

Пневматическое оружие и прицел попытался ввезти в Псковскую область гражданин Украины
06 июля 2023

Островичка в ходе застолья ударила ножом сожителя
05 июля 2023

В центре Струг Красных спилили аварийное дерево

05 июля 2023

Псковичи лишились денег, пытаясь купить вымышленные ноутбук и стройматериалы

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...