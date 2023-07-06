Миллиона рублей лишились жительницы Острова и Порхова после общения с мошенниками

18:53, 06 июля 2023, ПАИ

Пожилые жительницы Острова и Порхова поддались на уловки мошенников и передали им в руки около миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 4 июля 95-летней жительнице Острова позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что её сестра якобы попала в серьёзное ДТП и теперь ей грозит уголовная ответственность. Однако, по его словам, ситуацию может исправить финансовая поддержка.

На следующий день, 5 июля, четверым пенсионеркам из города Порхова тоже звонили незнакомцы, которые сообщили, что их дочерей нужно «выручать» за совершённые ДТП.

В итоге пожилые женщины поддались на ухищрения мошенников и передали прибывшим к ним курьерам в общей сложности около миллиона рублей. Вскоре же выяснилось, что этих горожанок попросту обманули злоумышленники.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего, ведётся следствие.