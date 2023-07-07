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Общество

Что влияет на размер пенсии россиян, рассказала Елена Бибикова

Сенатор от Псковской области Елена Бибикова рассказала, можно ли увеличить размер пенсии. О том, что влияет на размер пенсии граждан она рассказала в своём телеграм-канале.

Она напомнила, что для расчёта пенсии имеют значение официальная работа, размер зарплаты и продолжительность стажа. 

Но есть ещё условия, которые способствуют увеличению пенсии, а именно:

  • Предоставление дополнительных документов о стаже или зарплате до 2002 года, не учтённых при назначении пенсии;
  • Предоставление информации о детях, позволяющая включить в расчёт пенсии периоды ухода за детьми до 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности;
  • Наличие у пенсионера иждивенцев, в связи с чем у него увеличивается фиксированная выплата к страховой пенсии на 1/3 на каждого, но не более чем на трёх иждивенцев;
  • Продолжение работы после назначения пенсии;
  • Достижение 80-летнего возраста или установление I группы  инвалидности, что даёт увеличение фиксированной выплаты на 100 %;
  • Длительная работа и проживание в сельской местности (не менее 30 лет), что даёт увеличение фиксированной выплаты на 25 %.

Кроме того, к увеличению пенсии ведёт назначение ежемесячной денежной выплаты (в случае установления группы инвалидности, статуса «ветеран боевых действий» и др.). 

Также следует иметь в виду, что сумма выплат неработающему пенсионеру не может быть ниже уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.

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