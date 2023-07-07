Что влияет на размер пенсии россиян, рассказала Елена Бибикова

22:04, 07 июля 2023, ПАИ

Сенатор от Псковской области Елена Бибикова рассказала, можно ли увеличить размер пенсии. О том, что влияет на размер пенсии граждан она рассказала в своём телеграм-канале.

Она напомнила, что для расчёта пенсии имеют значение официальная работа, размер зарплаты и продолжительность стажа.

Но есть ещё условия, которые способствуют увеличению пенсии, а именно:

Предоставление дополнительных документов о стаже или зарплате до 2002 года, не учтённых при назначении пенсии;

Предоставление информации о детях, позволяющая включить в расчёт пенсии периоды ухода за детьми до 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности;

Наличие у пенсионера иждивенцев, в связи с чем у него увеличивается фиксированная выплата к страховой пенсии на 1/3 на каждого, но не более чем на трёх иждивенцев;

Продолжение работы после назначения пенсии;

Достижение 80-летнего возраста или установление I группы инвалидности, что даёт увеличение фиксированной выплаты на 100 %;

Длительная работа и проживание в сельской местности (не менее 30 лет), что даёт увеличение фиксированной выплаты на 25 %.

Кроме того, к увеличению пенсии ведёт назначение ежемесячной денежной выплаты (в случае установления группы инвалидности, статуса «ветеран боевых действий» и др.).

Также следует иметь в виду, что сумма выплат неработающему пенсионеру не может быть ниже уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.