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Политика

Михаил Ведерников дал эксклюзивное интервью «Первому Псковскому»

Эксклюзивное интервью «Первому Псковскому» дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Это первое интервью главы региона телеканалу. Экономика и инвестиции, международная повестка и работа с жителями, перспективные проекты и будущее Псковской области – об этом и многом другом в большом интервью главы региона.

Выпуск можно будет увидеть сегодня, 10 июля, в 17:00 на «Первом Псковском» и в эфире телеканала ОТР. Повторы – во вторник, 11 июля, в 8:00 и 17:00.

«Первый Псковский» 1 марта 2023 года получил статус обязательного общедоступного телеканала. Единственный региональный телеканал с круглосуточным вещанием не только занял 21-ю кнопку во всех кабельных сетях Псковской области, но и транслирует местные новости и передачи региональными врезками в эфире ОТР – по будням с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 18:00.

Повтор интервью с губернатором в кабельных сетях на «Первом Псковском»:

– понедельник, 10 июля, в 20:15, после вечернего выпуска новостей;

– суббота, 15 июля, в 19:00;

– воскресенье, 16 июля, в 13:00.

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