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Экономика

Из-за обвала рубля подорожают оливки, некоторые сорта чая и кофе - эксперт

Экономист Галина Сорокина рассказала россиянам, что падение курса рубля отразится на стоимости некоторых продуктов. Пока ценники массово не переписывают, но товары, завозимые из-за рубежа, в скором времени подорожают, предупредила эксперт в интервью агентству «Прайм».

При этом, по словам Сорокиной, зерна на российском рынке сейчас более чем достаточно. И повышения цен на хлеб и крупы в ближайшей перспективе ждать не нужно.

Кроме того, потребность в курином мясе и свинине уже много лет покрывается внутренним производством. Однако, по словам Сорокиной, говядина дорожает быстрее. Ее стоимость достигла такого уровня, что люди стали чаще переключаться на мясо птицы.

«Падение рубля вряд ли должно было сказаться на стоимости местных сезонных овощей и фруктов, если бы не оперативная реакция нефтеперерабатывающих компаний на подорожание нефтепродуктов на мировом рынке», — также объяснила экономист.

Однако больше всего дорожают продукты, которые везут из-за рубежа. По словам эксперта, оливки, некоторые сорта чая и кофе могут вырасти в цене.

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