Антон Шишаев прокомментировал своё возвращение в псковскую футбольную команду

13:50, 11 июля 2023, ПАИ

Бывший футболист ФК «Псков-747» Антон Шишаев прокомментировал своё возвращение в псковскую футбольную команду в беседе с корреспондентом ПАИ.

Псковский футболист описал новый для себя коллектив: «Молодая команда. Обычные ребята, которые набираются опыта. Есть перспективные игроки. Я пока только вливаюсь в этот коллектив. Провёл только одну игру на кубок Псковской области».

Также Антон Шишаев заявил, что в перспективе, возможно, станет совмещать игровую и тренерскую деятельность.

«У нас сейчас подобран боеспособный коллектив. Ребята это доказали, сыграв вничью с «Севером». Там были моменты – могли и победить. С «Ленинградцем» так получилось, что проиграли. Два быстрых гола пропустили, а свои моменты не использовали. Результат будет зависеть от каждой игры, но шансы [на чемпионство. – ПАИ] есть. Будем бороться и пытаться подняться как можно выше в турнирной таблице», – отметил псковский футболист.