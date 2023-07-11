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Антон Шишаев прокомментировал своё возвращение в псковскую футбольную команду

Бывший футболист ФК «Псков-747» Антон Шишаев прокомментировал своё возвращение в псковскую футбольную команду в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото ПАИ

Псковский футболист описал новый для себя коллектив: «Молодая команда. Обычные ребята, которые набираются опыта. Есть перспективные игроки. Я пока только вливаюсь в этот коллектив. Провёл только одну игру на кубок Псковской области».

Также Антон Шишаев заявил, что в перспективе, возможно, станет совмещать игровую и тренерскую деятельность.

«У нас сейчас подобран боеспособный коллектив. Ребята это доказали, сыграв вничью с «Севером». Там были моменты – могли и победить. С «Ленинградцем» так получилось, что проиграли. Два быстрых гола пропустили, а свои моменты не использовали. Результат будет зависеть от каждой игры, но шансы [на чемпионство. – ПАИ] есть. Будем бороться и пытаться подняться как можно выше в турнирной таблице», – отметил псковский футболист.

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