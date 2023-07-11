Около 170 вакансий открыто в школах и детсадах Пскова

14:53, 11 июля 2023, ПАИ

Порядка 170 вакансий открыто в школах и детских садах Пскова. Большинство из них – учительские. Об этом сообщил начальник управления образования администрации города Геннадий Иойлев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Мы приглашаем учителей практически во все наши образовательные учреждения. Мало того, мы приглашаем и в детские сады, где есть вакансии. Если говорить о вакансиях, то на сегодняшний день мы максимально стараемся реализовать возможности для трудоустройства наших коллег в образовательные учреждения. За последние полтора месяца я уже раза три был в университете [ПсковГУ. – ПАИ], один раз был в Опочецком индустриально-педагогическом колледже, общался с выпускниками», – сказал Геннадий Иойлев.

По его словам, большинство вакансий – для учителей начальной школы. Начальник городского управления обратил внимание, что также в школы и детские сады приглашаются студенты в рамках непрерывной практики.

«Мы обеспечиваем сопровождение, у студента есть наставник. Это такая очень серьёзная школа профессии», – подчеркнул гость студии, добавив, что около 20 студентов смогли привлечь на работу в образовательные учреждения Пскова.

Геннадий Иойлев рассказал, что в Пскове всего 29 школ. Требуются учителя русского языка и литературы, химии, физики, английского языка и других предметов. «Спектр широкий <…>. По опыту прошлого учебного года, я надеюсь, и будущего, вопросов с отсутствием преподавания предметов по той или иной дисциплине у нас возникать не будет», – заключил гость студии.

Ранее сообщалось, что четыре новые школы откроются в Псковской области в 2024 году. Средняя заработная плата учителей в регионе составляет 36 тысяч рублей, а количество вакансий в школах Псковской области в этом году составляет 233 места. Помимо этого, о новых мерах поддержки псковских учителей рассказал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, выступая с докладом на 23-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, подчеркнул, что строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом 2022 года в регионе.

Кроме того, в конце декабря 2022 года губернатор отмечал, что в Псковской области проведён беспрецедентный объем работ в сфере образования. В 2023 году эти работы продолжаются. В целом на это направление запланировано более 10 млрд рублей. Средства будут направлены на завершение строительства школы в Гдове и школы в Пскове на улице Киселёва, программу капремонта 10 школ, модернизацию объектов образования в приграничных территориях (Печорская лингвистическая гимназия, школа в Смуравьёво-2, школы в Линово и Кузнецовке), эти работы будут закончены в 2024 году.