О новых мерах поддержки псковских учителей рассказал Андрей Ермаков

12:50, 06 июля 2023, ПАИ

О новых мерах поддержки псковских учителей рассказал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, выступая с докладом на 23-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 6 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Речь, в частности, шла о конкурсной поддержке педагогов-наставников (в рамках конкурса «Лучший педагогический работник») в размере 150 млн рублей, о выплатах по программе «Земский учитель». В этом году выплаты в размере 500 тысяч рублей получили шесть педагогов.

Также в регионе ведётся материальное стимулирование 100 педагогов-наставников. На эти цели запланировано 12 млн рублей. За два месяца выплачено 2 млн 943 тысячи рублей. На меры по обеспечению педагогов жильём в этом году выделено 15 млн рублей.

Кроме того, 500 педагогов получили возможность бесплатно посетить культурно-массовые мероприятия.

Также Андрей Ермаков рассказал о программе по оздоровлению педагогов и воспитателей области в рамках губернаторской программы, рассчитанной на 2023-2025 годы.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, подчеркнул, что строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом 2022 года в регионе.

Кроме того, в конце декабря 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что стабильный рост доходов бюджета области – результат системной работы. Например, по нацпроектам в 2022 году у Псковской области беспрецедентно большой объём средств – более 13 млрд рублей. Это почти вполовину больше, чем в 2021 году.

Также глава региона подчеркивал, что в 2023 году дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности для Псковской области составит 6,7 млрд рублей. Это на 1,5 млрд (или на 30 %) больше, чем в 2022 году.

Кроме того, губернатор отмечал, что в 2022 году в Псковской области проведён беспрецедентный объем работ в сфере образования. В 2023 году эти работы продолжаются. В целом на это направление запланировано более 10 млрд рублей. Средства будут направлены на завершение строительства школы в Гдове и школы в Пскове на улице Киселёва, программу капремонта 10 школ, модернизацию объектов образования в приграничных территориях (Печорская лингвистическая гимназия, школа в Смуравьёво-2, школы в Линово и Кузнецовке), эти работы будут закончены в 2024 году.

Добавим, что в истории современной Псковской области впервые одновременно строятся, готовятся к строительству и реконструкции сразу восемь школ.