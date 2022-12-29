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Экономика

Более 10 млрд рублей направят из бюджета Псковской области на образование в 2023 году

В 2022 году в Псковской области проведён беспрецедентный объем работ в сфере образования. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент ПАИ.

«В 2023 году они продолжатся. В целом на это направление запланировано более 10 млрд рублей», - отметил губернатор. Средства будут направлены на завершение строительства школы в Гдове и школы в Пскове на улице Киселёва; программу капремонта 10 школ; модернизацию объектов образования в приграничных территориях (Печорская лингвистическая гимназия, школа в Смуравьёво-2, школы в Линово и Кузнецовке), эти работы будут закончены в 2024 году.

«В истории современной Псковской области впервые одновременно строятся, готовятся к строительству и реконструкции сразу 8 школ. Это помимо того, что уже проведён капитальный ремонт 33 школ на общую сумму 1,5 млрд рублей. Но и это не всё. Весной следующего года будет завершена разработка ПСД для строительства школы на 1000 мест на Запсковье. Расчётная стоимость составит 2,1 млрд рублей. Проект будет реализован в 2023-2024 годах в рамках концессионного соглашения», - сказал глава региона.

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