В Пскове средний балл сдачи ЕГЭ выше общероссийского

16:35, 11 июля 2023, ПАИ

Средний балл сдачи ЕГЭ в Пскове выше, чем общероссийский. Об этом сообщил начальник управления образования администрации города Геннадий Иойлев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«На сегодняшний день мы знаем, что у нас более 1 200 выпускников, из них 1 197 выпускников 11-х классов. Отмечу, что средний балл псковских школьников в 2023 году выше и среднеобластных, и среднероссийских. Например, средний балл по русскому языку в Пскове – 70, по Псковской области – 68, по России – 66. Если говорить о математике профильного уровня, то Псков – 58, Псковская область – 56, Россия – 55», – отметил Геннадий Иойлев.

По его словам, в Псковской инженерно-лингвистической гимназии пять стобалльников. Среди них Яна Платонова, которая имеет 100 баллов по двум учебным предметам – русский язык и химия.

Геннадий Иойлев рассказал, что в Псковском гуманитарном лицее четыре стобалльника по химии и обществознанию, в ППК – три, в Техническом лицее – один, в школе № 4 – один, в лицее «Развитие» – один, в школе № 20 – один.

«Во всех образовательных учреждениях есть высокие результаты и по итогам 9-го класса. Если мы говорим о ПИЛГ и сравниваем ее с другими школами, то мы увидим, что количество учащихся в ПИЛГ в два-три раза больше, чем в других школах», – заверил гость студии.

Ранее сообщалось, что четыре новые школы откроются в Псковской области в 2024 году. Средняя заработная плата учителей в регионе составляет 36 тысяч рублей, а количество вакансий в школах Псковской области в этом году составляет 233 места. Помимо этого, о новых мерах поддержки псковских учителей рассказал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, выступая с докладом на 23-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, подчеркнул, что строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом 2022 года в регионе.

Кроме того, в конце декабря 2022 года губернатор отмечал, что в Псковской области проведён беспрецедентный объем работ в сфере образования. В 2023 году эти работы продолжаются. В целом на это направление запланировано более 10 млрд рублей. Средства будут направлены на завершение строительства школы в Гдове и школы в Пскове на улице Киселёва, программу капремонта 10 школ, модернизацию объектов образования в приграничных территориях (Печорская лингвистическая гимназия, школа в Смуравьёво-2, школы в Линово и Кузнецовке), эти работы будут закончены в 2024 году.