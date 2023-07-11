В управлении образования Пскова нет специального рейтинга школ – Геннадий Иойлев

16:37, 11 июля 2023, ПАИ

В управлении образования Пскова нет специального рейтинга школ. Об этом сказал начальник управления образования администрации города Геннадий Иойлев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Есть, например, рейтинг по определённым видам деятельности: по обеспеченности, по наличию учебного материала и так далее», – уточнил Геннадий Иойлев.

По его словам, родителям в выборе образовательного учреждения стоит опираться на ту информацию, которая тиражируется самими школами. «Мне кажется, это очень индивидуально», – подчеркнул гость студии.

Геннадий Иойлев также рассказал о том, откуда берутся кадры в новых школах Пскова. «Очень большая часть специалистов приходит из других муниципальных образований. Есть жёны военнослужащих. Например, также в одной из школ есть несколько человек, которые заканчивают обучение в этом году. В данном случае я бы не сказал, что у нас школа № 29 или ещё какая-то создала проблему для всех остальных», – заверил начальник городского управления.

Ранее сообщалось, что четыре новые школы откроются в Псковской области в 2024 году. Средняя заработная плата учителей в регионе составляет 36 тысяч рублей, а количество вакансий в школах Псковской области в этом году составляет 233 места. Помимо этого, о новых мерах поддержки псковских учителей рассказал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, выступая с докладом на 23-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, подчеркнул, что строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом 2022 года в регионе.

Кроме того, в конце декабря 2022 года губернатор отмечал, что в Псковской области проведён беспрецедентный объем работ в сфере образования. В 2023 году эти работы продолжаются. В целом на это направление запланировано более 10 млрд рублей. Средства будут направлены на завершение строительства школы в Гдове и школы в Пскове на улице Киселёва, программу капремонта 10 школ, модернизацию объектов образования в приграничных территориях (Печорская лингвистическая гимназия, школа в Смуравьёво-2, школы в Линово и Кузнецовке), эти работы будут закончены в 2024 году.