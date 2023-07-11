Псковичам объяснили, почему микрорайоны закрепляют за определёнными школами

17:14, 11 июля 2023, ПАИ

Прикрепление улиц, микрорайонов к определённым школам – это не изобретение муниципалитета и региона, а требование федерального закона. Об этом заявил начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Это не изобретение ни муниципалитета, ни региона. Это прямое требование федерального законодательства. Опыт нам показывает, что во всех образовательных учреждениях Пскова, где объективно мы видим огромное количество новостроек, есть потребность в школьном и дошкольном образовании», – сказал Геннадий Иойлев.

По его словам, также родителям стоит обращать внимание на направление образования в школе. «Если вы хотите ребёнка развивать в определённом направлении, скажем, в рамках гуманитарного профиля, есть образовательные учреждения, которые практикуют это. Надо смотреть на профиль и специализацию. Надо в первую очередь понимать, что мы хотим получить в результате», – заключил гость студии.

Ранее сообщалось, что четыре новые школы откроются в Псковской области в 2024 году. Средняя заработная плата учителей в регионе составляет 36 тысяч рублей, а количество вакансий в школах Псковской области в этом году составляет 233 места. Помимо этого, о новых мерах поддержки псковских учителей рассказал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, выступая с докладом на 23-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, подчеркнул, что строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом 2022 года в регионе.

Кроме того, в конце декабря 2022 года губернатор отмечал, что в Псковской области проведён беспрецедентный объем работ в сфере образования. В 2023 году эти работы продолжаются. В целом на это направление запланировано более 10 млрд рублей. Средства будут направлены на завершение строительства школы в Гдове и школы в Пскове на улице Киселёва, программу капремонта 10 школ, модернизацию объектов образования в приграничных территориях (Печорская лингвистическая гимназия, школа в Смуравьёво-2, школы в Линово и Кузнецовке), эти работы будут закончены в 2024 году.