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Политика

Число первоклассников увеличится в Пскове в новом учебном году

В новом учебном году в школы Пскова пойдут на 200 первоклассников больше, чем годом ранее. Об этом сообщил начальник управления образования администрации города Геннадий Иойлев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ. На фото Геннадий Иойлев.

«То есть примерно плюс четыре класса. Понятно, что дети не придут в одно образовательное учреждение, они будут в разных», – сказал Геннадий Иойлев.

Фото ПАИ

По его словам, также для городских образовательных учреждений закупят спортивное оборудование, инвентарь, мебель и оборудование для спортивных площадок.

Ранее сообщалось, что четыре новые школы откроются в Псковской области в 2024 году. Средняя заработная плата учителей в регионе составляет 36 тысяч рублей, а количество вакансий в школах Псковской области в этом году составляет 233 места. Помимо этого, о новых мерах поддержки псковских учителей рассказал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, выступая с докладом на 23-й сессии Псковского областного Собрания депутатов. 

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, подчеркнул, что строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом 2022 года в регионе.

Кроме того, в конце декабря 2022 года губернатор отмечал, что в Псковской области проведён беспрецедентный объем работ в сфере образования. В 2023 году эти работы продолжаются. В целом на это направление запланировано более 10 млрд рублей. Средства будут направлены на завершение строительства школы в Гдове и школы в Пскове на улице Киселёва, программу капремонта 10 школ, модернизацию объектов образования в приграничных территориях (Печорская лингвистическая гимназия, школа в Смуравьёво-2, школы в Линово и Кузнецовке), эти работы будут закончены в 2024 году.

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