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Общество

Хнефатафл и дальдоза: средневековые мастер-классы ждут псковичей на фестивале в Самолве

Средневековые мастер-классы будут работать для гостей фестиваля в Самолве в Гдовском районе, посвящённого исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога». Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Фото здесь и далее: Псковский областной центр народного творчества

Так, на историческом фестивале взрослые и дети смогут попробовать себя в скандинавских настольных играх: хнефатафл, дальдоза, мельница и других. Мастера игр из клуба исторической реконструкции «Тальскёг» (Сосновый Бор, Ленинградская область) объяснят все правила и составят желающим компанию.

Любителей средневековых танцев ждут на мастер-класс студии «Гельвеция» (Великий Новгород). Мастер-класс пройдёт под аутентичные композиции группы Spiritual Seasons (Москва).

Кроме того, гости фестиваля смогут почувствовать себя средневековыми ювелирами благодаря мастер-классу по изготовлению изделий из цветного стекла. Каждый сможет создать свою уникальную бусину.

Помимо мастер-классов, на фестивале будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых.

Также зрителям фестиваля представят конное шоу.

Напомним, что в этом году гдовская деревня станет отправной точкой для исторической реконструкции конного похода «Александрова дорога».

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