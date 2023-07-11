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Конное шоу представят зрителям фестиваля «Александрова дорога» в Гдовском районе

Средневековое конное шоу представят зрителям на фестивале в рамках исторической реконструкции похода дружины Александра Невского «Александрова дорога». Выступление пройдёт в Гдовском районе 15 июля, сообщила исполнительный продюсер проекта Алина Медведева в эфире радиостанции «7 НЕБО».

Фото: ПАИ

«Это будет настоящее конное шоу под сопровождение живой музыки, которая была создана специально для нашего спектакля. Средневековая группа LaVerden написала музыкальный ряд. Также пройдёт показательное выступление дружины», – рассказала она.

Мероприятие состоится в деревне Самолва у места Ледового побоища. Большой фестиваль начнёт свою работу в 11:00, а конное шоу ожидает зрителей в 15:00, фестиваль будет работать до 19:00.

Напомним, что в этом году гдовская деревня станет отправной точкой для исторической реконструкции конного похода «Александрова дорога».

Мероприятие посвящено 760-летию со дня кончины Александра Невского. 20 реконструкторов пройдут более двух тысяч километров от берега Чудского озера до Феодоровского монастыря (город Городец Нижегородской области). Маршрут реконструкции пройдёт через восемь регионов и шесть особо охраняемых природных территорий, связанных с именем Александра Невского и историей Древней Руси.

Участниками будет соблюдена полная историческая аутентичность – они будут носить одежду образца XIII века, ночевать в шатрах, готовить пищу на костре.

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