Конное шоу представят зрителям фестиваля «Александрова дорога» в Гдовском районе

18:41, 11 июля 2023, ПАИ

Средневековое конное шоу представят зрителям на фестивале в рамках исторической реконструкции похода дружины Александра Невского «Александрова дорога». Выступление пройдёт в Гдовском районе 15 июля, сообщила исполнительный продюсер проекта Алина Медведева в эфире радиостанции «7 НЕБО».

«Это будет настоящее конное шоу под сопровождение живой музыки, которая была создана специально для нашего спектакля. Средневековая группа LaVerden написала музыкальный ряд. Также пройдёт показательное выступление дружины», – рассказала она.

Мероприятие состоится в деревне Самолва у места Ледового побоища. Большой фестиваль начнёт свою работу в 11:00, а конное шоу ожидает зрителей в 15:00, фестиваль будет работать до 19:00.

Напомним, что в этом году гдовская деревня станет отправной точкой для исторической реконструкции конного похода «Александрова дорога».

Мероприятие посвящено 760-летию со дня кончины Александра Невского. 20 реконструкторов пройдут более двух тысяч километров от берега Чудского озера до Феодоровского монастыря (город Городец Нижегородской области). Маршрут реконструкции пройдёт через восемь регионов и шесть особо охраняемых природных территорий, связанных с именем Александра Невского и историей Древней Руси.

Участниками будет соблюдена полная историческая аутентичность – они будут носить одежду образца XIII века, ночевать в шатрах, готовить пищу на костре.