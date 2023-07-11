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Общество

Интерактивные площадки для детей и взрослых будут работать на фестивале в Самолве

15 июля в Самолве пройдёт масштабный праздник по случаю начала конного похода «Александрова дорога». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото пресс-службы Театрально-концертной дирекции Псковской области

В течение всего фестивального дня будут работать интерактивные площадки на любой вкус для взрослых и детей.

Площадка по спортивно-историческому фехтованию: посетители фестиваля смогут почувствовать себя средневековыми воинами и поучаствовать в ратных поединках в специальной безопасной экипировке. Данная площадка будет доступна как взрослым, так и детям. Площадку организовывает клуб спортивно – исторического фехтования «Рысь» из Пскова.

Лучный тир: посетители фестиваля смогут обучиться стрельбе из лука и арбалета под руководством опытных инструкторов. Данная площадка будет доступна как взрослым, так и детям. Площадку организовывает ПООО «Былины древнего Пскова» города Пскова.

Фотозона: на данной площадке все желающие смогут примерить средневековые доспехи и вооружение как русских воинов, так и европейских, сделать памятные фотографии, получить историческую справку. Данная площадка будет доступна как взрослым, так и детям. Площадку организовывает КИР «Орден» города Пскова.

Событие пройдёт 15 июля в деревне Самолве Гдовского района. Вход свободный.

 «Александрова дорога» – это 20 реконструкторов в полной исторической аутентичности, которые пройдут более 2300 километров конным походом с берегов Чудского озера – места Ледового побоища – до Феодоровского монастыря (город Городец Нижегородской области), где закончил земной путь великий Святой князь.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Отметим, что конное шоу представят зрителям фестиваля «Александрова дорога» в Гдовском районе.

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