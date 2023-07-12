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Происшествия

Подросток из Пскова признан виновным в серии угонов

17-летний подросток из Пскова признан виновным в серии угонов, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование уголовного дела в его отношении. 

По версии следствия, вечером 7 января 2022 года подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения в Острове,  угнал две автомашины, одну из которых оставил в пригороде, поскольку закончился бензин, а другой автомобиль вынужден был бросить, когда уходил от погони сотрудников дорожно-патрульной службы. 

Кроме того, 25 марта 2022 года подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из населенных пунктов Порховского района, совместно с подельником, в отношении которого ранее вынесен обвинительный приговор, угнали автомобиль, однако в ходе поездки не справились с управлением и съехали в кювет. 

Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

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