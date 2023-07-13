Автомобиль вылетел в кювет в Струго-Красненском районе

12:59, 13 июля 2023, ПАИ

Автомобиль Mitsubishi Lancer вылетел в кювет и опрокинулся в деревне Ольгино в Струго-Красненском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Известно, что причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя, из-за чего он не справился с управлением.

Водитель от госпитализации отказался.

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На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.