Юные псковские футболисты одержали волевую победу над командой из Петрозаводска

20:13, 13 июля 2023, ПАИ

Псковская команда 2008 года рождения одержала волевую победу над футболистами из Петрозаводска в десятом туре Юношеской футбольной лиги. Об этом сообщается в группе «ФК Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Подопечные Сергея Степанова проигрывали со счётом 2:0 к 30 минуте встречи. «Вроде всё было нормально первые 20 минут, а потом произошёл какой-то непонятный провал. Чуть ребята расслабились. Была парочка «звоночков» возле наших ворот. Но что случилось – то случилось», – пояснил в беседе с корреспондентом ПАИ Сергей Степанов.

Но уже к концу первого тайма команда смогла сравнять счёт: «Хотели отыграться, да. Это футбол. В перерыве немного успокоились, отдохнули. Я объяснил, что по такой жаркой погоде у кого морально-волевые качества будут на высшем уровне, тот и победит».

Во втором тайме псковские футболисты смогли забить два безответных мяча и выиграли игру с итоговым счётом 4:2. «За счёт желания и умения забили два гола во втором тайме и победили. Мы ни в чём не уступали сопернику, а в плане физической готовности даже превосходили», – подытожил тренер команды.

Стоит отметить, что по итогам проведённой игры команда вышла на первое место в лиге.