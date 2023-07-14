Михаил Мурашко поручил трём клиникам оказать помощь подростку с сепсисом из Пскова

16:18, 14 июля 2023, ПАИ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил трем ведущим клиникам страны взять на контроль лечение подростка из Пскова с сепсисом. Для этого они организуют телемедицинские консультации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ в пятницу.

«[Министр поручил] организовать телемедицинские консультации одного из пациентов Детской областной клинической больницы Пскова. Пациент в реанимации», – сообщил собеседник агентства.

Такое решение приняли в ходе посещения министром учреждения.

Пресс-служба уточняет, что помощь в лечении должны оказать специалисты Санкт-Петербургского педиатрического университета, Российской детской клинической больницы, а также Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова.

Ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов объяснил, что случай сложный, но решаемый. Консультация уже проведена.

«Телемедицинская консультация уже проведена, протокол в ближайшее время будет тоже оформлен. Этот случай является достаточно сложным, но для практики педиатрического университета он решаем», – отметил Дмитрий Иванов.

Напомним, 14 июля в Псковскую область прибыл с рабочим визитом министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудит перспективы развития сферы здравоохранения региона.

Помимо этого, ректор ПсковГУ Наталья Ильина провела экскурсию по учебно-лабораторному корпусу медицинского факультета Псковского государственного университета министру здравоохранения России. Также глава региона Михаил Ведерников и Михаил Мурашко посетили Черёхинский ФАП.