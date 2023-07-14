Михаил Мурашко: Профилактическое направление оказания медпомощи является ключевым

19:19, 14 июля 2023, ПАИ

Профилактическое направление оказания медпомощи является ключевым. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании в правительстве Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.

«В рамках непосредственно модернизации как первичного звена здравоохранения, так и стационарной помощи пациентам, требуется оказать методическое содействие, помощь в формировании современных подходов ведения пациентов, в том числе оказать практическую помощь в рамках ведения наиболее тяжёлых пациентов, что сегодня было уже сделано. Но и ключевым является составление дорожной карты для следующего этапа совершенствования оказания медпомощи», – отметил Михаил Мурашко.

По его словам, для этого требуется повышение квалификации специалистов и совершенствования, в том числе, информационного поля, подходов в аналитике, эффективное использование ресурсов. «Главное – делать это своевременно и не доводить до случая, когда ситуация требует вмешательства. В том числе, мы видим какие определены резервы, которые необходимо внедрить и использовать в регионе для увеличения ожидаемой продолжительности жизни», – сказал Михаил Мурашко.

По словам министра здравоохранения, серьёзным является вопрос снижения потребления алкоголя населением Псковской области. Кроме того, диспансеризация не пользуется большой популярностью у псковичей, особенно это заметно в группе мужчин старшего возраста, обратил внимание Михаил Мурашко.

Напомним, 14 июля в Псковскую область прибыл с рабочим визитом министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона. Также глава региона Михаил Ведерников и Михаил Мурашко посетили Черёхинский ФАП, а также новый корпус ПсковГУ.