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Экономика

Самый популярный срок вклада в Банке ДОМ.РФ составил шесть месяцев

Банк ДОМ.РФ провёл анализ сроков вкладов, которые клиенты открывали в 2023 году. Основные выводы показывают, что наиболее популярными сроками размещения средств являются шесть месяцев (37 % клиентов), один год (33 %), три месяца (19 %) и три года (9 %). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Фото: ДОМ.РФ

Там отметили, что если в первом квартале 2023 года вклады на срок от одного года составляли одну пятую от общего числа открытых депозитов, то в настоящее время их доля достигла трети. Женщины в возрасте от 50 лет чаще всего выбирают этот вид сбережений, при этом средний размер вклада составляет 695 тысяч рублей.

«Количество клиентов, разместивших деньги на вкладах в Банке ДОМ.РФ с начала 2023 года, увеличилось в полтора раза по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Драйвером роста остаются рублевые депозиты. Среди других тенденций – сроки размещения стали более длительными: на 10 % выросла доля депозитов, открытых на год. Это связано с тем, что россияне перешли на сберегательную модель поведения и видят в крупных банках надёжный инструмент для приумножения сбережений. Ещё одна причина – более привлекательные ставки с целью удешевления процесса сохранения денежных средств», – подчеркнул заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Среди вкладчиков преобладают женщины (55 %) по сравнению с мужчинами (45 %). Классические вклады остаются популярными среди людей старше 50 лет, их доля составляет 63 % с начала 2023 года. Ещё 29 % сделок заключены с клиентами в возрасте от 35 до 50 лет, а доля клиентов моложе 35 лет составляет 8 %.

Наиболее востребованным инструментом сбережения остаются рублевые депозиты, составляющие 98 % от общего объёма. Однако наблюдается значительный рост популярности вкладов в юанях, который за последний год увеличился на 60 % к июлю прошлого года.

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