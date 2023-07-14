Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Мурашко заявил, что регионы активно включились в организацию геронтологической помощи

Многие регионы РФ включились в организацию геронтологической помощи, стали активно применять современные методы лечения пожилых людей, оказания высококвалифицированной и высокотехнологичной помощи для максимального сохранения здоровья лиц старшего поколения и активного долголетия. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе общения с журналистами сегодня, 14 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ

Министр здравоохранения отметил, что две недели назад прошла коллегия Минздрава РФ, посвящённая помощи лицам старшего возраста. «В этом году мы уже видим, что регионы, внедрив эту технологию, очень активно стали применять современные методы лечения, которые позволяют лицам старшего возраста вернуться к активной жизни, к труду. Серьёзным вопросом является доступность к высококвалифицированной помощи и к высокотехнологичной помощи», – сказал Михаил Мурашко.

По его словам, не должно существовать никаких возрастных ограничений в оказании помощи пациентом. Глава Минздрава добавил, что это относится к кардиологии, ортопедии, нейрохирургии, многим онкологическим заболеваниям.

Михаил Мурашко подчеркнул, что ключевыми в организации геронтологической помощи во всех регионах стало развитие как стационарной, так и амбулаторной помощи, включающее комплекс мер по поддержанию когнитивного здоровья лиц преклонного возраста.

«В программу государственных гарантий в этом году включено такое обязательное требование как своевременное хирургическое лечение после травм шейки бедра, которая часто инвалидизирует лиц старшего возраста, приковывает их к постели и выключает из социальной жизни», – заключил министр здравоохранения.

Ранее сообщалось, что 14 июля в Псковскую область прибыл с рабочим визитом министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона, посетил Черёхинских ФАП и новый корпус ПсковГУ

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 июля 2023

Более 120 псковичей пострадало от укусов клещей

14 июля 2023

Игорь Иванов пригласил псковичей принять участие в Форуме молодых семей

14 июля 2023

Актуальные вопросы обеспечения режима и безопасности в УИС обсудили в Пскове

14 июля 2023

Михаил Мурашко заявил, что регионы активно включились в организацию геронтологической помощи

14 июля 2023

К установке фонтана готовятся в сквере имени 60-летия Октября в Пскове

14 июля 2023

Псковичам объяснили, можно ли получать доплату к пенсии при наличии иждивенцев 

14 июля 2023

Награды вручили медикам Псковской области

14 июля 2023

Третий день турслёта учащихся Союзного государства проходит в Островском районе 


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...