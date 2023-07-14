Михаил Мурашко заявил, что регионы активно включились в организацию геронтологической помощи

22:48, 14 июля 2023, ПАИ

Многие регионы РФ включились в организацию геронтологической помощи, стали активно применять современные методы лечения пожилых людей, оказания высококвалифицированной и высокотехнологичной помощи для максимального сохранения здоровья лиц старшего поколения и активного долголетия. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе общения с журналистами сегодня, 14 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Министр здравоохранения отметил, что две недели назад прошла коллегия Минздрава РФ, посвящённая помощи лицам старшего возраста. «В этом году мы уже видим, что регионы, внедрив эту технологию, очень активно стали применять современные методы лечения, которые позволяют лицам старшего возраста вернуться к активной жизни, к труду. Серьёзным вопросом является доступность к высококвалифицированной помощи и к высокотехнологичной помощи», – сказал Михаил Мурашко.

По его словам, не должно существовать никаких возрастных ограничений в оказании помощи пациентом. Глава Минздрава добавил, что это относится к кардиологии, ортопедии, нейрохирургии, многим онкологическим заболеваниям.

Михаил Мурашко подчеркнул, что ключевыми в организации геронтологической помощи во всех регионах стало развитие как стационарной, так и амбулаторной помощи, включающее комплекс мер по поддержанию когнитивного здоровья лиц преклонного возраста.

«В программу государственных гарантий в этом году включено такое обязательное требование как своевременное хирургическое лечение после травм шейки бедра, которая часто инвалидизирует лиц старшего возраста, приковывает их к постели и выключает из социальной жизни», – заключил министр здравоохранения.

Ранее сообщалось, что 14 июля в Псковскую область прибыл с рабочим визитом министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона, посетил Черёхинских ФАП и новый корпус ПсковГУ.