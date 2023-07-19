Два года колонии получил великолучанин за нападение на девушку и кражу её имущества

17:53, 19 июля 2023, ПАИ

Великолучанин получил два года колонии за нападение на девушку и кражу её имущества. Об этом сообщает портал Luki-News, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры города.

Судом установлено, что в апреле 2023 года мужчина во дворе у дома № 48 на проспекте Ленина напал на проходившую мимо девушку и нанёс ей множество ударов по голове и телу, после чего вырвал сумку, в которой находилось имущество на общую сумму 9 500 рублей. После этого мужчина руками обхватил шею девушки и начал сдавливать руки, при этом сорвал золотую цепочку с кулоном стоимостью 24 000 рублей. Затем великолучанин скрылся с места совершения преступления и распорядился по своему усмотрению похищенным имуществом.

Потерпевшей был причинён легкий вред здоровью.

Великолукский городской суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за совершение преступления по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).