Осуждённые из псковских колоний состязались в игре в шахматы

10:53, 21 июля 2023, ПАИ

Мероприятия, посвящённые Международному дню шахмат, провели в исправительных учреждениях Псковской области сотрудники отделов по воспитательной работе с осуждёнными. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В колониях организовали программы-викторины. Представители администрации рассказали об истории шахмат, которая насчитывает около полутора тысяч лет.

Шахматные турниры между осуждёнными проходили в несколько этапов. «Популяризации этой игры уделяется большое внимание. Шахматы – это игра, способствующая развитию логического мышления, внимания и усидчивости, поэтому в местах лишения свободы она всегда востребована», – отметил начальник отделения по воспитательной и социальной работе с осужденными УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин.

Кроме того, в рамках празднования Международного дня шахмат осуждённый ИК-6 в режиме видео-конференц-связи принял участие во Всероссийском турнире по шахматам, который состоялся на федеральной онлайн-платформе, объединив в своём составе все территориальные органы ФСИН России.