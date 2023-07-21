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Общество

Осуждённые из псковских колоний состязались в игре в шахматы

Мероприятия, посвящённые Международному дню шахмат, провели в исправительных учреждениях Псковской области сотрудники отделов по воспитательной работе с осуждёнными. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В колониях организовали программы-викторины. Представители администрации рассказали об истории шахмат, которая насчитывает около полутора тысяч лет.

Шахматные турниры между осуждёнными проходили в несколько этапов. «Популяризации этой игры уделяется большое внимание. Шахматы – это игра, способствующая развитию логического мышления, внимания и усидчивости, поэтому в местах лишения свободы она всегда востребована», – отметил начальник отделения по воспитательной и социальной работе с осужденными УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин.

Кроме того, в рамках празднования Международного дня шахмат осуждённый ИК-6 в режиме видео-конференц-связи принял участие во Всероссийском турнире по шахматам, который состоялся на федеральной онлайн-платформе, объединив в своём составе все территориальные органы ФСИН России.

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