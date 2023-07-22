Несовершеннолетний велосипедист погиб в результате ДТП в Новосокольническом районе
65-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении велосипедистом. ДТП произошло у деревни Раменье в Новосокольническом районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП 15-летний велосипедист скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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