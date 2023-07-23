Обниматься не менее восьми раз в день порекомендовали псковичам

20:52, 23 июля 2023, ПАИ

Обниматься не менее восьми раз в день советуют псковичам. Это поможет поддержать здоровье и тёплые взаимоотношения. Об этом ПАИ сообщили в комитете здравоохранения региона.

Там подчеркнули, что объятия снижают предрасположенность к инфаркту. «Окситоцин сокращает воздействие кортизола – гормона тревожности. Так окситоцин помогает мягко снизить высокое артериальное давление», – пояснили в комитете.

Помимо этого, при объятиях выражаются эндорфины – гормоны счастья. «Они уменьшают боль в теле, ускоряют заживление повреждённых тканей, способствуют восстановлению мышечной массы», – объяснили псковичам.

В комитете добавили, что объятия особенно важны для детей, так как объятия позволяют создать более близкие отношения, например, с мамой или папой. «Родительские объятия помогают детям лучше понимать эмоции и устанавливать близкие отношения с другими людьми. Обнимая ребенка, мы передаём ему чувство безопасности, любви и поддержки», – заверили в комитете.