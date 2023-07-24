Занятия йогой на сапбордах проходят в Великих Луках

17:09, 24 июля 2023, ПАИ

Регулярные летние занятия йогой на сапбордах проходят в Великих Луках на острове Дятлинка. Об этом сообщает интернет-портал Luki-News.

«Идея родилась достаточно давно, ещё когда я жил в Санкт-Петербурге и работал. Петербург у нас всегда немножко опережает события. Плюс там реки и каналы, Финский залив», – рассказал организатор центра сапбординга в Великих Луках Сергей Ионов.

«Я работал в магазине экстремальных видов спорта, был знаком с сапбордами, потому что мы ими торговали, кроме того, занимаюсь всеми экстремальными видами спорта. То есть сапборд – это просто следствие. Я хожу на досках под парусом или катаюсь на вейкборде. Сап – это не из разряда «что-то новое». Просто, когда не дул ветер, я брал весло и плавал на доске. Водные прогулки на сапбордах – это не только приятное времяпрепровождение, но и занятия йогой», – поделился Сергей Ионов.

Также преподаватель йоги на сапах Елена Гаврилова рассказала о том, как зародилась такая идея: «Я просто поняла, что у нас в городе есть сапборды, и на них можно делать йогу. Это устойчивая конструкция, которая позволяет расположиться всему телу. Опираясь на опыт коллег из других городов, пришла такая идея, ведь никто до прошлого лета такого не делал».