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Общество

Плюсские волонтёры приняли участие в фестивале «На рубежах Пскова»

В минувшие выходные плюсские волонтёры Павел и Полина Рыбачёк приняли участие в военно-историческом фестивале «На рубежах Пскова», посвящённом подполью и партизанским боям на Псковщине. Об этом ПАИ сообщила газета «Плюсский край».

Фото: газета «Плюсский край»

Фестиваль прошёл на территории стадиона «Электрон» в Пскове. Для зрителей были открыты интерактивные площадки, рассказывающие о быте населения и партизан в годы Великой Отечественной войны, а также выставка стрелкового вооружения.

Центральным событием фестиваля стал парад советской военной техники.

«Настоящая военная техника, ретроавтомобили и куча вещей военного времени! Мы словно перенеслись в прошлое: те письма, игры, атмосфера. Спасибо всем организаторам! Выражаю особую благодарность за возможность побывать на таком мероприятии руководителю Молодёжного центра Плюсского района Елене Николаевой», – поделился Павел.

«Совсем недавно я стала волонтёром на военно-историческом фестивале «На рубежах Пскова». Участие в таком масштабном мероприятии я принимаю впервые», – рассказала Полина.

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