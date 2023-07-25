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Общество

Заканчивается регистрация в «Школу молодого патриота» в Печорах  

Регистрация участников пятого заезда молодёжного историко-культурного форума «Истоки» под названием «Школа молодого патриота» закончится сегодня, 25 июля, в 23:59 по московскому времени. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: организаторы форума «Истоки»

Смена форума пройдёт с 16 по 23 августа 2023 года на территории Паломнического центра «Дом паломника» Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в рамках программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи.

Участниками заезда могут стать активисты детских движений, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети участников специальной военной операции в возрасте от 14 до 17 лет. Участников ждёт образовательная программа, встречи с известными людьми, посещение мастер-классов, экскурсионная программа по Псковской области.

Регистрация осуществляется с 23 июня по 25 июля 2023 года до 23:59 (по МСК) на мероприятие «Молодёжный историко-культурный форум «Истоки» через личный кабинет пользователя в федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодёжь России».

Участники также смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально значимых проектов от «Росмолодёжь. Гранты». В каждом заезде предусмотрены отдельные номинации для участия в конкурсе грантовых проектов.

Отметим, что форум «Истоки» проходит с 5 июля по 23 августа. Участниками каждого заезда станут около 200 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет: молодые семьи с детьми (в возрасте от семи лет), члены и руководители семейных клубов, педагоги, активисты семейных движений и объединений, некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту и поддержку семьи, отцовства, материнства и детства, из 45 субъектов Российской Федерации, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета. На базе форума 8 июля состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки»

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