Двух пьяных водителей-рецидивистов задержала полиция в Псковской области

13:06, 25 июля 2023, ПАИ

Псковские полицейские задержали двух нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 23 июля по улице Льва Толстого в Пскове на автомобиле Volkswagen ехал 62-летний житель Санкт-Петербурга. По имеющимся данным, он был в нетрезвом виде.

А днём 24 июля в деревне Гавры Пыталовского района полицейские обратили внимание на мужчину, ехавшего на мопеде. Выяснилось, что этот 36-летний местный житель находился в нетрезвом состоянии.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В связи с этим в ведомстве напомнили, что в соответствии со статьёй 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.