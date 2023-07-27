ФК «Луки-Энергия» организует бесплатный выезд для болельщиков на игру с «Псковом»

14:29, 27 июля 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» организует бесплатный выезд для болельщиков на игру с «Псковом», которая пройдёт в рамках Кубка России по футболу 2 августа. Об этом сообщается в группе «ФК Луки-Энергия» в соцсети «ВКонтакте».

«Футбольный клуб «Луки-Энергия» приглашает активных болельщиков эмоционально поддержать 2 августа великолукскую команду в выездном кубковом матче в Пскове. Вход на игру свободный», – говорится в сообщении.

«Мы пока не знаем, сколько будет желающих. Если будет перебор, значит ещё будет автобус. Болельщики изъявили желание, и мы пошли навстречу», – рассказал корреспонденту ПАИ директор ФК «Луки-Энергия» Сергей Поварещенков.

Проезд до места проведения матча и обратно бесплатный.