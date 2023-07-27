Житель Белоруссии Анатолий Баран пропал в Невеле

16:23, 27 июля 2023, ПАИ

53-летний житель Белоруссии Анатолий Баран пропал в Псковской области. 14 июля он уехал на заработки в Москву, однако вышел из поезда на железнодорожном вокзале «Невель-2». С тех пор его местоположение неизвестно. Об этом сообщается в группе «Подслушано | Пружаны» в социальной сети «ВКонтакте».

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Был одет в болоньевую куртку чёрно-синего цвета, джинсы и туфли.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Анатолия Барана, просят сообщить в Пружанский РОВД по номеру +375(29)723-7851.