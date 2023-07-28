Сбер поделится своими наработками в сфере искусственного интеллекта со странами Африки

10:05, 28 июля 2023, ПАИ

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин выступил модератором сессии «Искусственный интеллект: новый драйвер развития Африканского региона» экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

«Искусственный интеллект – уникальная технология, которая уже стала частью нашей жизни. Она увеличивает в 5-7 раз эффективность всего, что мы делаем. В 2022 году произошёл прорыв: появились большие языковые модели. Они могут добавить плюс 10 % к мировому ВВП к 2030 году», – отметил Александр Ведяхин.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект (ИИ) – приоритет в соответствии с национальными планами развития в 21 из 32 стран Африки, которые ответили на соответствующий опрос ЮНЕСКО. «Африка – один из самых уязвимых континентов в плане изменения климата. Поэтому применение ИИ для прогнозирования климатических аномалий может дать максимальный эффект. Ещё одна область, в которой ИИ имеет огромный потенциал, – продовольственная безопасность», – обратил внимание председатель правления.

Александр Ведяхин привёл примеры ИИ-проектов в Африке. Так, мобильное приложение Ada Health анализирует симптомы пользователей и даёт рекомендации. Кенийский проект M-Shule задействует ИИ для построения индивидуальных учебных планов для школьников. Сенегальский проект Africa Agriculture Watch использует спутниковые данные для прогнозирования возможных условий выращивания культур.

Топ-менеджер Сбера сообщил, что интенсивность контактов с африканскими странами в сфере ИИ растёт. Так, в предыдущем Международном конкурсе по ИИ для детей приняло участие около 100 детей из Африки, а в четверг в рамках экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» 13 компаний из 10 африканских стран присоединились к кодексу этики в сфере ИИ, разработанному на площадке Альянса в сфере ИИ.

«Сбер готов делиться со странами Африки своими наработками в сфере ИИ, в том числе решениями для прогнозирования климатических рисков, сельского хозяйства и здравоохранения, а также проводить дизайн-сессии по ИИ-трансформации для правительств африканских стран», – отметил Александр Ведяхин.

Во время дискуссии нейросеть Сбера Kandinsky 2.2 сгенерировала серию изображений о том, как будет выглядеть Африка через 10 лет, когда там будет повсеместно внедрён искусственный интеллект.