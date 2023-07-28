Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Сбер поделится своими наработками в сфере искусственного интеллекта со странами Африки

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин выступил модератором сессии «Искусственный интеллект: новый драйвер развития Африканского региона» экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Фото здесь и далее: ПАО «Сбербанк»

«Искусственный интеллект – уникальная технология, которая уже стала частью нашей жизни. Она увеличивает в 5-7 раз эффективность всего, что мы делаем. В 2022 году произошёл прорыв: появились большие языковые модели. Они могут добавить плюс 10 % к мировому ВВП к 2030 году», – отметил Александр Ведяхин.  

Он подчеркнул, что искусственный интеллект (ИИ) – приоритет в соответствии с национальными планами развития в 21 из 32 стран Африки, которые ответили на соответствующий опрос ЮНЕСКО. «Африка – один из самых уязвимых континентов в плане изменения климата. Поэтому применение ИИ для прогнозирования климатических аномалий может дать максимальный эффект. Ещё одна область, в которой ИИ имеет огромный потенциал, – продовольственная безопасность», – обратил внимание председатель правления.  

Александр Ведяхин привёл примеры ИИ-проектов в Африке. Так, мобильное приложение Ada Health анализирует симптомы пользователей и даёт рекомендации. Кенийский проект M-Shule задействует ИИ для построения индивидуальных учебных планов для школьников. Сенегальский проект Africa Agriculture Watch использует спутниковые данные для прогнозирования возможных условий выращивания культур.

Топ-менеджер Сбера сообщил, что интенсивность контактов с африканскими странами в сфере ИИ растёт. Так, в предыдущем Международном конкурсе по ИИ для детей приняло участие около 100 детей из Африки, а в четверг в рамках экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» 13 компаний из 10 африканских стран присоединились к кодексу этики в сфере ИИ, разработанному на площадке Альянса в сфере ИИ.

«Сбер готов делиться со странами Африки своими наработками в сфере ИИ, в том числе решениями для прогнозирования климатических рисков, сельского хозяйства и здравоохранения, а также проводить дизайн-сессии по ИИ-трансформации для правительств африканских стран», – отметил Александр Ведяхин.

Во время дискуссии нейросеть Сбера Kandinsky 2.2 сгенерировала серию изображений о том, как будет выглядеть Африка через 10 лет, когда там будет повсеместно внедрён искусственный интеллект.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 июля 2023

Сбер поделится своими наработками в сфере искусственного интеллекта со странами Африки

27 июля 2023

Александр Ведяхин: К Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились 15 зарубежных компаний

27 июля 2023

Рабочую группу взаимодействия РКДС с бизнесменами создадут в Псковской области

27 июля 2023

Почти на 10 % выросло промышленное производство в Псковской области

27 июля 2023

Михаил Ведерников обсудил с делегацией Российско-китайского делового совета перспективы сотрудничества

26 июля 2023

Развить свой бизнес смогут псковские женщины-предприниматели с помощью акселератора Lady007

26 июля 2023

Бизнес-акселератор Lady007 открылся в Псковской области

26 июля 2023

Более 30% российских работодателей повысили зарплату сотрудникам

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...