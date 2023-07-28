Владимир Гутенёв отметил внимание к молодым кадрам со стороны властей Псковской области

18:53, 28 июля 2023, ПАИ

Внимание к молодым кадрам в сфере промышленности со стороны властей в Псковской области отметил первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с корреспондентом ПАИ.

«ПИШ [Передовая инженерная школа Союзного государства. – ПАИ] является определяющей базой для промышленности, потому что любой инвестор, когда ищет, в какой регион зайти, наряду с экономическими преференциями: налоговыми льготами, созданием инфраструктурной базы, на основной компонент, который он смотрит – это кадровый потенциал и наличие профессионалов», – сказал Владимир Гутенёв.

По его словам, Псковская область ежегодно работает в чрезвычайно стрессовых условиях. «То есть мало того, что у региона оттягивают лучших выпускников школ столичные вузы, то и после окончания, на мой взгляд, одного из лучших региональных университетов, то есть ПсковГУ, выпускников тоже стараются увести с родной земли. То, что Михаил Юрьевич [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ] со своей командой, создавая различные формы взаимодействия с молодёжью и реально поддерживая отечественную промышленность, создаёт рабочие места, позволяет якорить ребят. Потому что отъезд – это часто погоня за жар-птицей, которая тебе только показывает хвост, а схватить её нельзя. Иногда жирная синица в руках гораздо лучше худого журавля, который улетает на чужбину», – подчеркнул председатель профильного комитета Госдумы.

Он также отметил высокое внимание федеральных властей к региону. «Я думаю, что те результаты, которых достигла Псковская область весьма впечатляющие», – заключил Владимир Гутенёв.

Напомним, Владимир Гутенёв находился 28 июля с рабочим визитом в Псковской области. Он посетил региональный филиал фонда «Защитники Отечества», где передал семь инвалидных колясок участникам СВО. После этого председатель профильного комитета Госдумы РФ встретился со студентами и молодыми учёными ПсковГУ.