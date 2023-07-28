Перспективы развития инженерного образования обсудили в ПИШ Союзного государства

17:22, 28 июля 2023, ПАИ

Председатель комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев в ходе рабочего визита в Передовую инженерную школу Союзного государства ПсковГУ встретился со студентами и молодыми учеными вуза. Участники мероприятия обсудили перспективы развития инженерного образования на приграничной территории. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

На встрече присутствовали заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, а также преподаватели и сотрудники ПсковГУ.

«Я видел много университетов с разной историей и сразу убедился, что ПсковГУ – живой вуз, сотрудничество которого с Беларусью очень важно для страны, так как открывает новые серьезные возможности. Очень важно, что команда губернатора слаженно работает, уделяя большое внимание развитию науки и образования, понимая, что университет – это не только подготовка специалистов, это та социокультурная среда, которая делает регион непровинциальным. В результате диалога я вижу очень высокую степень зрелости тех, кто занимается проблематикой научных изысканий. При этом преподаватели и сотрудники прекрасно понимают важность индустриальных партнеров, учитывая тот факт, что потенциальный продукт, который разрабатывается, должен быть востребован на реальном производстве», – подчеркнул Владимир Гутенев.

Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по промышленности и торговле отметил, что в рамках проекта Передовой инженерной школы Союзного государства в вузе сформирована хорошая база, рациональное и «по-хозяйски добротное» использование ресурсов, выделенных государством.

«Думаю, что тесные взаимоотношения с нашими соседями – Белоруссией, которые выстраиваются и по образовательному, и по производственному трекам, позволят сформировать в Псковской области при огромном участии университета мощный промышленный кластер. Для этого есть и сформированные традиции, и очень мощный человеческий капитал», – отметил также Владимир Гутенев.

В ходе встречи гостям презентовали опыт участия ПсковГУ в олимпиадах, а также рассказали о реализуемых проектах, среди которых «Зимняя школа по инженерным наукам». В апреле этого года университет совместно с БНТУ провел подготовку 100 инженеров по образовательной программе, затрагивающей темы реализации плазменных и лазерных технологий машиностроения, работы электрического двигателя нового поколения.

Заместитель директора Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Александр Захаров поделился опытом реализации акселерационных программ по поддержке технологических стартапов, а также выступил с инициативой о проведении «Зимней школы по инженерным наукам» на регулярной основе при активном участии индустриальных партнеров из числа членов Союза машиностроителей России. Владимир Гутенев положительно откликнулся на данное предложение и озвучил мысль о возможности масштабировать опыт этого проекта на федеральном уровне.