Инвалидные коляски передал участникам СВО из Псковской области Владимир Гутенёв

11:47, 28 июля 2023, ПАИ

Семь инвалидных колясок участникам СВО из Псковской области передал руководитель подгруппы «Мобилизационная подготовка в сфере экономики» рабочей группы по вопросам СВО, первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв. Мероприятие проходит на базе регионального филиала фонда «Защитники Отечества» сегодня, 28 июля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Кресла-коляски с электроприводом Observer Стандарт закуплены в рамках благотворительной акции «Всегда рядом» Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. Их создал отечественный производитель – фабрика «Обсервер», которая находится в Калининграде.

Отметим, что 3 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты ГД в ходе рабочей поездки в Калининградскую область посетили фабрику «Обсервер», которая занимается производством технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями: инвалидных колясок, пандусов, ходунков, а также запчастей к ним. По итогам поездки и знакомства с предприятием было заявлено, что депутаты не просто поддержат такие предприятия, как «Обсервер», но и возьмут над ними шефство.

Подчеркнём, что акция «Всегда рядом» была объявлена по инициативе председателя Союза машиностроителей России Сергея Чемезова для помощи жителям Донбасса сразу после объявления СВО в контуре добровольческих инициатив «Единой России». Сотрудники и руководители предприятий высокотехнологичных отраслей и ОПК добровольно перечисляли на спецсчёт личные средства.

Добавим, планируется, что Владимир Гутенёв также пообщается с участниками СВО и их родственниками в филиале фонда, побывает в передовой инженерной школе Союзного государства на базе ПсковГУ, а также встретится со студенческим активом университета.