Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Владимир Гутенёв: Уход зарубежных брендов из России открыл очень большие возможности

О ситуации с рабочими кадрами в сфере промышленности рассказал первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ. На фото Владимир Гутенёв

«Сейчас существует определённый дефицит. Хотя сейчас появились новые ниши, которые российский бизнес успешно осваивает. В этом огромная заслуга Михаила Владимировича [председатель Правительства России Михаил Мишустин. – ПАИ] и Дениса Валентиновича [зампредседателя Правительства РФ – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. – ПАИ]», – отметил Владимир Гутенёв.

По его словам, созданный механизм фонда развития промышленности и региональных фондов позволяет получать деньги для расширения производств и расширения номенклатуры товаров. «И уход зарубежных брендов, действительно, открыл очень большие возможности. Разумеется, востребованность кадров возросла. Именно поэтому мы видим больший запрос на специалистов, больше бюджетных мест на естественно-научный блок», – подчеркнул председатель профильного комитета Госдумы.  

Также он отметил увеличение количества студентов по целевому направлению от крупных предприятий, от госкорпораций. «Я очень надеюсь, что мы, как государство сможем воспользоваться столь благоприятной конъюнктурой и сделать мощный шаг вперёд. Для этого всё есть, и мы движемся сейчас с нужным темпом в нужном направлении», – заверил Владимир Гутенёв. 

Напомним, Владимир Гутенёв находился 28 июля с рабочим визитом в Псковской области. Он посетил региональный филиал фонда «Защитники Отечества», где передал семь инвалидных колясок участникам СВО. После этого председатель профильного комитета Госдумы РФ встретился со студентами и молодыми учёными ПсковГУ. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 июля 2023

Наталья Горбачёва подвела итоги заседания общественного штаба по наблюдению за выборами

28 июля 2023

Владимир Гутенёв: Уход зарубежных брендов из России открыл очень большие возможности

28 июля 2023

Владимир Гутенёв отметил внимание к молодым кадрам со стороны властей Псковской области

28 июля 2023

В эфир вышел 123-й выпуск «Псковского телеграма»

28 июля 2023

Кандидатский минимум и календарики-фонарики. 123-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

28 июля 2023

Наталья Исакова: Конкурентность в предстоящей избирательной кампании обеспечена

28 июля 2023

Заседание общественного штаба наблюдения за сентябрьскими выборами проходит в Пскове

28 июля 2023

Александр Голышев: Африка играет важную роль в торжестве многополярного мира


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...