Владимир Гутенёв: Уход зарубежных брендов из России открыл очень большие возможности

19:14, 28 июля 2023, ПАИ

О ситуации с рабочими кадрами в сфере промышленности рассказал первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Сейчас существует определённый дефицит. Хотя сейчас появились новые ниши, которые российский бизнес успешно осваивает. В этом огромная заслуга Михаила Владимировича [председатель Правительства России Михаил Мишустин. – ПАИ] и Дениса Валентиновича [зампредседателя Правительства РФ – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. – ПАИ]», – отметил Владимир Гутенёв.

По его словам, созданный механизм фонда развития промышленности и региональных фондов позволяет получать деньги для расширения производств и расширения номенклатуры товаров. «И уход зарубежных брендов, действительно, открыл очень большие возможности. Разумеется, востребованность кадров возросла. Именно поэтому мы видим больший запрос на специалистов, больше бюджетных мест на естественно-научный блок», – подчеркнул председатель профильного комитета Госдумы.

Также он отметил увеличение количества студентов по целевому направлению от крупных предприятий, от госкорпораций. «Я очень надеюсь, что мы, как государство сможем воспользоваться столь благоприятной конъюнктурой и сделать мощный шаг вперёд. Для этого всё есть, и мы движемся сейчас с нужным темпом в нужном направлении», – заверил Владимир Гутенёв.

Напомним, Владимир Гутенёв находился 28 июля с рабочим визитом в Псковской области. Он посетил региональный филиал фонда «Защитники Отечества», где передал семь инвалидных колясок участникам СВО. После этого председатель профильного комитета Госдумы РФ встретился со студентами и молодыми учёными ПсковГУ.