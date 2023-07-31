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Общество

Псковский завод «Титан-Полимер» посетила делегация Российско-китайского делового совета

Завод «Титан-Полимер», расположенный в ОЭЗ «Моглино» в Псковской области, с рабочим визитом посетила делегация Российско-китайского делового совета (РКДС). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: завод «Титан-Полимер»

В рамках деловой поездки члены делегации РКДС совместно с представителями правительства Псковской области познакомились с современными технологиями по выпуску импортозамещающего продукта – производству БОПЭТ-плёнок. Полимерная продукция завода востребована в фармацевтике, при изготовлении медицинских препаратов и пищевой упаковки, а также в других областях.

  • Псковский завод «Титан-Полимер» посетила делегация Российско-китайского делового совета
    Фото: Завод «Титан-Полимер»
  • Псковский завод «Титан-Полимер» посетила делегация Российско-китайского делового совета
    Фото: Завод «Титан-Полимер»

Члены делегации смогли увидеть полный цикл производства БОПЭТ-плёнок: от загрузки сырья до отправки готовой продукции на склад. Также участники познакомились с широким ассортиментом продукции завода.

«В настоящее время на предприятии запустили процесс омологации ПЭТ-гранул отечественного производства – тестируем качественные характеристики российского сырья. Это важный шаг для выпуска качественной БОПЭТ-плёнки», – отметил генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

Итогом встречи стали договоренности о возможном сотрудничестве с китайскими партнерами.

РКДС создан с целью продвижения и поддержки двухсторонних экономических проектов, для содействия развитию сотрудничества между российскими и китайскими деловыми кругами. Организация объединяет крупнейшие российские предприятия, ассоциации и объединения предпринимателей, ведущих бизнес с Китаем.

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