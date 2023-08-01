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Общество

Как сформировать эффективную бизнес-модель, расскажут участницам акселератора Lady007

Поддержка бизнес-акселератора Lady007, который МТС реализует вместе с общественной организацией «Женщины бизнеса», является важной частью системной многолетней работы МТС по развитию предпринимательского сообщества. Об этом ПАИ сообщила директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Фото: ПАИ

«Мы хотим, чтобы любой предприниматель в стране имел доступ к современным инструментам развития и продвижения своего бизнеса, и МТС, как один из ведущих поставщиков цифровых решений для продвижения бизнеса, понимает, как помочь», – сказала она.

Ольга Рябченко также отметила, что на рынке сегодня хорошо известен МТС Маркетолог – это востребованная платформа для самостоятельного запуска таргетированной рекламы, базирующаяся на данных Big Data МТС. «Сервис особенно востребован малым и средним бизнесом, так как позволяет предпринимателю легко настроить рекламу на нужную аудиторию самостоятельно и в кратчайшие сроки», – добавила эксперт.

При этом для тех клиентов, кому требуется консультация и помощь в выборе рекламных инструментов и настройке кампаний, МТС оказывает клиентскую поддержку и сопровождение.

На вебинарах и встречах бизнес-акселератора Lady007 реальные бизнесмены помогут участницам проанализировать их бизнес, познакомят с актуальными маркетинговыми трендами и лучшими инструментами интернет-маркетинга, включая МТС Маркетолог, расскажут, как сформировать эффективную бизнес-модель, оценить маржинальность бизнеса и подобрать инструменты для масштабирования проектов. По итогам лучшие проекты акселератора войдут в топ-3, а победительницы получат гранты и региональную поддержку на развитие проектов, уточнила эксперт.

Ранее сообщалось, что открытие федерального бизнес-акселератора Lady007 состоялось на площадке «Точка кипения» в ПсковГУ 26 июля.

Добавим, что бизнес-акселератор Lady007 организован общероссийской общественной организацией «Женщины бизнеса» при поддержке ПАО МТС, правительства Псковской области, псковского областного центра «Мой бизнес».

Обучение в рамках проекта началось 1 августа и продлится два месяца. Участие в мероприятиях акселератора бесплатное. Зарегистрироваться в бизнес-акселераторе можно до 7 августа включительно.

Отметим, что 25 июля в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая старту в Псковской области бесплатного федерального бизнес-акселератора Lady007. В частности, на ней рассказали, что ждёт псковских бизнесвумен в проекте Lady007.

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