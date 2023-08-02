Псковский подрядчик просрочил выполнение двух муниципальных контрактов

20:41, 02 августа 2023, ПАИ

Псковский подрядчик просрочил выполнение двух муниципальных контрактов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Надеюсь, компанию «Строй-Вектор» мы больше никогда не увидим на исполнении государственных и муниципальных контрактов. Такое отношению к делу, к качеству мне, честно говоря, ещё никогда не приходилось видеть», – поделился впечатлениями от очередного контрольного выезда в плюсский детский сад и библиотеку, где проходит капремонт, спикер областного Собрания Александр Котов.

1 августа истёк срок выполнения двух контрактов. И если срыв графика работ в детском саду руководитель компании Геннадий Кузьмин не раз пытался объяснить поздним освобождением объекта (дошкольное учреждение прекратило работу в начале лета, но доступ к отдельным блокам здания был ещё зимой), то помещения библиотеки и школы искусств заказчик предоставил строителям на месяц раньше срока, установленного контрактом.

«У библиотеки загажена вся территория, мусор не вывозят. У детского сада прямо на новом асфальте замешивают раствор. Сколько раз говорили – как с гуся вода! Всё в полуразобранном состоянии. И ни одно помещение не готово, ни одно обещание не исполнено! Строители с утра не знают, чем заняться: прораба нет, плана работы нет. Есть только ощущение хаоса», – рассказала о взаимодействии с подрядчиком глава района Наталья Иванова.

Главная причина, как отметил Александр Котов и вынужден был признать Геннадий Кузьмин, в недостаточном количестве рабочей силы. Например, в библиотеке в последние две недели работает один человек. У компании несколько объектов в разных районах области, специалисты перемещаются с одного на другой и выполняют задачи по профилю не исходя из логики строительных работ, а по мере возможностей. Поэтому в некоторых помещениях детсада уже постелен линолеум, но не подключены к системе батареи, и на новом напольном покрытии разложены строительный мусор и инструменты. На новых подоконниках, дверях следы шпатлёвки, уже покрашенные первым слоем стены имеют сколы и потёртости.

«Качество отвратительное, организация работы неудовлетворительная, результата как не было, так и нет. Словом, подрядчик, несмотря на то что он наш, псковский, очень сильно разочаровал. Считаю, что штрафные санкции, всё до последней копейки, которые предусматривает муниципальный контракт, должны быть выставлены в полном объёме. Все претензии должны быть предъявлены вплоть до судебных исков о нарушении сроков и несоответствии качества. Такие специалисты не должны работать по контрактам», – оценил результат работ Александр Котов.

Спикер напомнил руководителю компании «Строй-Вектор» об обещании, данном в присутствии губернатора Михаила Ведерникова.

«Вы всем обещали. Это детский сад, особенный объект, закончить работы нужно как можно скорее. Снимайте рабочих с других точек, определяйте объекты по степени важности, иначе такими темпами вы и до Нового года не успеете. Объективных причин срыва сроков я не вижу», – отметил Александр Котов.