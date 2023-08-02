Студентка колледжа искусств выиграла два творческих конкурса

23:24, 02 августа 2023, ПАИ

Победительницей двух исполнительских конкурсов стала студентка Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Татьяна Крылова (аккордеон). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как рассказала преподаватель колледжа Юлия Баранчикова, оба исполнительских конкурса проводились в июле в дистанционном формате.

Молодая аккордеонистка получила звание лауреата I степени VIII Международного конкурса детского, молодёжного и взрослого творчества «Битва талантов» (Москва).

Также Татьяна стала обладательницей Гран-при Международного конкурса народного творчества «Алафа» (Нижегородская область, Дзержинск), который является частью международного проекта поддержки творчества и талантов Winning Talent.